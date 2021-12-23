Великий Новгород, , 13:00 — REGNUM В Новгородской области за прошедшие сутки количество новых заражений коронавирусом составило 159 случаев. Данными по заболеваемости в регионе 23 декабря поделился главный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Показатель заболеваемости за 22 декабря — на два человека меньше, по сравнению с предыдущими сутками. В областном центре, Великом Новгороде, за сутки выявили 67 случаев.

Скончались от ковида, как от основной причины, два человека, что на одного человека больше, чем сутками ранее. Статистика смертности от ковида в регионе достигла минимальных показателей.

За сутки от ковида выздоровели 657 человек. Это на 28 человек больше, чем за 21 декабря.

В Новгородской области за всё время пандемии выявили 64 115 случаев заражений. От последствий вируса скончались 739 человек, а выздоровели — 57 879 человек.

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