Чебоксары, 23 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Чувашии снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы очередные смерти от ковида. Это следует из данных оперативного штаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Один из новых ФАПов в Моргаушском районе Чувашии

По сведениям на 23 декабря, в Чувашии заражение новой коронавирусной инфекцией выявлено ещё у 92 жителей, что на четыре случая меньше, чем было сутками ранее. Всего в республике официально подтверждено 45 926 случаев заражения SARS-CoV-2.

Выздоровели 40 097 человек, из них за последние сутки вылечился 71 житель. Доля выздоровевших составила 87,31% (от числа выявленных случаев заражения коронавирусом).

Умерли в Чувашии 3733 ковидных больных, в том числе за последние сутки скончались 19 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Моргаушском районе Чувашии открыли три модульных фельдшерско-акушерских пункта, а в селе Сыреси Порецкого района идёт капитальный ремонт офиса врача общей практики.