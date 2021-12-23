Москва, 23 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Объединенной судостроительной корпорации продолжается совместная с конструкторскими бюро работа по применению на судах водородных двигателей. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель генерального директора АО «ОСК» по гражданскому судостроению и развитию рынков Давида Адамия, отвечая на вопрос, готовы ли судостроители заменить мазут на судах на более экологичное топливо.

Дарья Драй ИА REGNUM Работник судна

На ключевых транспортных артериях мира уже создается инфраструктура сжиженного природного газа (СПГ), все большее распространение получают двухтопливные суда, хотя они крайне дороги.

По словам Давида Адамии, возросшие экологические требования, ограничения на использование судов с «грязными» технологиями и внедрение новых видов топлива определят облик судостроения будущего.

«Ключевой технологический заход заключается в том, чтобы не хранить водород на борту. У нас есть технологические решения, позволяющие производить столько водорода, сколько необходимо только для реакции топливных элементов. Поставлена задача по разработке более совершенной и безопасной модели», — подчеркнул Адамия.