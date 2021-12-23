Кемерово, 23 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области 2022-ой объявлен Годом повышения производительности труда и экономической эффективности. Региональные власти считают, что это поможет расширить практику применения бережливых технологий на предприятиях, повысить экономическую эффективность их работы и поднять уровень заработной платы сотрудников.

Илья Дубровин ИА Красная Весна Кузбасс

«Только за счёт роста экономической эффективности предприятий и повышения производительности труда можно повышать заработные платы, поскольку все предприятия работают в условиях рыночной экономики. Поэтому следующий год в Кузбассе мы назовем годом экономической эффективности и повышения производительности труда, это должна быть постоянная системная работа», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Отмечается, что в 2022 году Кузбасс получит дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере более чем 20 млн рублей на адресную поддержку предприятий в рамках нацпроекта «Производительность труда».