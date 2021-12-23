Тифарити, 23 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Позиции вооружённых сил Марокко в Западной Сахаре попали под обстрел со стороны фронта ПОЛИСАРИО. Об этом сообщает агентство Sahrawi Press со ссылкой на источники.

Sadr-russia.ru Фронт Полисарио

По их данным, силы Фронта освобождения Западной Сахары применили ствольную и реактивную артиллерию для нанесения ударов вдоль всей линии разграничения с марокканскими войсками.

«Подразделения народно-освободительной армии Сахары совершили серию нападений на позиции марокканских оккупационных сил в районах Лаакед и Себха-Тноучед (сектор Махбес) и Оум-Декн (сектор Бакари)», — отметили в ПОЛИСАРИО.

В заявлении фронта также отмечается, что марокканские войска были дважды обстреляны в районах Таркант (сектор Хауза), Кельб Энос (сектор Аусерд), дважды подряд в районе Астила и Уэльд Буакрин (сектор Ауссерд), а также в районах Уди Дхамран и Ауди Ум Рокба (сектор Махбес).