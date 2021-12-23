София, 23 декабря, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Болгария заняла второе место в мире после южноамериканского государства Перу по количеству смертей от COVID-19 из расчета на 1 миллион населения. Об этом 23 декабря сообщает софийское информационное агентство БГНЕС со ссылкой на данные международной статистической службы Worldometer.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, в Болгарии при населении в 6 871 552 человек количество погибших от пандемии граждан на 1 миллион местных жителей составило 4410 человек. Для сравнения — в Перу с населением 33 646 454 человек число жертв коронавируса на 1 миллион ставило 6014 граждан.

При этом, как утверждают болгарские социологи, с начала 2020-го года от последствий указанного заболевания в Болгарии скончались в общей сложности 30 359 человек.

«Эта цифра превышает потери нашей страны во Второй Мировой войне», — отметили эксперты.