Москва, 23 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В целом пока в кредитно-денежной политике в России найдена «золотая середина». Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Если Центробанк РФ не будет ужесточать денежно-кредитную политику, то ситуация в России будет как в Турции», — сказал Путин

«Центральный банк проводит независимую политику, вам может показаться это странным, но я не вмешиваюсь в работу Центрального Банка».

Я оцениваю её положительно, и полагаю, что в принципе мы находим золотую середину», — подчеркнул он.

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