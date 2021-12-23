Джакарта, 23 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило, что количество людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса, составило 108 540 055 человек, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Первую дозу вакцины от коронавируса получили 153 503 685 жителей Индонезии.

Власти Индонезии поставили цель вакцинировать 208 265 720 человек.

На сегодняшний день 1 953 169 медиков в Индонезии прошли вакцинацию от коронавируса. Ревакцинацию прошли 1 276 406 медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что многие развитые страны пришли в ярость после того, как Индонезия прекратила экспорт никелевого сырья.