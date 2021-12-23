Уфа, 23 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Проверку по факту ненадлежащей уборки снега в г. Уфе организовала прокуратура в Башкирии. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Cheladmin.ru Уборка снега

Сотрудники прокуратуры установили, что коммунальные службы г. Уфы не принимают достаточных мер для качественной уборки дворов и улиц от наледи и снега.

«Несвоевременная очистка снега привела к увеличению дорожно-транспортных происшествий, образованию снежных завалов, затрудненному движению автотранспорта и передвижению пешеходов», — сообщает пресс-служба.

По данному факту прокурор г. Уфы внес в адрес главы администрации города представление о срочном устранении выявленных нарушений.

Помимо этого, в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении руководителей организаций коммунальной службы административных дел по признакам несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.