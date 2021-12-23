Кишинёв, 23 декабря, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду не считает нужным встречаться с представителями оппозиционных парламентских партий. Об этом она заявила в эфире телеканала Moldova 1.

Iulian Burcescu Майя Санду

Президент отметила, что согласна на диалог с партиями, если те сформированы «честными» людьми. Она ждёт, когда в стране будут только такие партии.

«Пока у нас есть партии, которые финансируются из украденных у граждан денег, я не вижу, что можно с ними обсуждать», — сказала Санду.

На заявление журналиста, что в оппозиции также критикуют Санду, она заявила, что оппозиции остаётся только это. По мнению президента, часть критики обоснована, а часть — это «ложь». Она считает, что жители страны сами разберутся, чему верить.

Стоит отметить, что ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко заявил, что пропрезидентская партия «Действие и солидарность» намерена проводить курс непопулярных реформ. Он считает, что в долгосрочной перспективе граждане республики положительно оценят действия текущих властей.