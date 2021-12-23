Пермь, 23 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Пермском крае 22 декабря зафиксировали ещё 593 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Всего в регионе выявили уже 156 058 заразившихся. В стационарах 231 пациент находится в тяжёлом состоянии.

От COVID-19 скончались уже 7322 человека.