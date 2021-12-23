Лима, 23 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Депортация из Перу 41 гражданина Венесуэлы, которая должна была состояться 22 декабря, отменилась после того, как принимающая сторона отказалась пускать перуанское воздушное судно в воздушное пространство Венесуэлы. Об этом сообщает информационное агентство La Republica.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

Президент Перу Педро Кастильо должен был засвидетельствовать отправку мигрантов перед собравшимися на взлетной полосе СМИ, однако решение венесуэльских властей вынудило Кастильо покинуть аэропорт.

Во время последней избирательной кампании Кастильо обещал, что каждый иностранец, связанный с криминалом, должен будет покинуть страну в течение 72 часов, но не смог сдержать данное обещание. За время венесуэльского кризиса Перу приняло 1,2 миллиона беженцев.

31 мужчина и 10 женщин должны были быть высланы из страны из-за предоставления ими неверных сведений о наличии судимостей.