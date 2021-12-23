Москва, 23 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Правительство смогло эффективно выстроить работу по поддержке бизнеса в период пандемии. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Путин

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«Наверное, что-то можно было бы делать потоньше или побыстрее. Но хочу отдать должное коллегам, всё это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом», — заявил Путин.

«Я был недавно на мероприятиях РСПП и встречался с руководителями других объединений предпринимателей, в том числе теми, кто работает в малом бизнесе и среднем. В целом люди с пониманием относятся и, в общем, положительно осиливают работу и усилия правительства по поддержке бизнеса», — указал он.

При этом результат тоже неплохой, отметил Путин.

«Мы вышли из кризисного состояния быстрее, чем очень многие другие экономики мира. И упали меньше, и вышли быстрее», — подчеркнул президент.