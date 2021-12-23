Воронеж, 23 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Воронеже признаны несостоявшимися торги на проведение работ по консервации объекта культурного наследия «Ансамбль жилых домов: Жилой дом №7» по улице Депутатской. Об этом сообщили 23 декабря в пресс-службе мэрии Воронежа.

Наталья Филатова Администрация Воронежа

Торги были объявлены управлением жилищных отношений администрации города Воронежа, однако заявок от потенциальных подрядчиков не поступило.

«Согласно законодательству, для участия в электронном аукционе у подрядной организации должны быть документы, подтверждающие наличие действующей лицензии на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (в соответствии с Федеральным Законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2012 г. №349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»). Это существенно сужает возможности поиска организации-исполнителя. Повторные торги будут проведены уже в начале 2022 года», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Как пояснили в мэрии, так как в здании находится около 200 муниципальных помещений, город имеет возможность заключить договор на их охрану с лицензированным частным охранным предприятием, сотрудники которого будут нести дежурство возле дома.

Как сообщало ИА REGNUM, дом №7 по улице Депутатской является частью «Ансамбля жилых домов», построенного по проекту архитектора Николая Неведрова в 1931 году. В 2017 году дом был признан аварийным дом, но расселить всех жителей дома удалось лишь в августе 2021 года. В декабре власти заявили о намерении законсервировать здание, а затем продать с условием реконструкции.