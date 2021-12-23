Новосибирск, , 12:45 — REGNUM В новосибирские инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3548 пациентов, в том числе 43 ребёнка. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В отделениях реанимации находятся 320 человек. На ИВЛ — 49 пациентов», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 3 255 158 тестов на коронавирус.

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