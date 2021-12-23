Москва, , 12:44 — REGNUM Рубль сохраняет тенденцию к укреплению с начала недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубли xspline

«Развивая отступление от уровней над 74 руб., 23 декабря доллар отметился на минимумах почти двухнедельной давности вблизи отметки 73 руб. В ходе недавних торгов пара слегка отскочила, но осталась в минусе на дневных графиках.

Американская валюта отступает по всему спектру рынка, не пользуясь защитным спросом на фоне укрепления фондовых площадок и рисковых активов в целом.

Инвесторы выдохнули — новый штамм «Омикрон» оказался не таким страшным, как многие опасались ранее, а позитивные заявления фармацевтических компаний на тему вакцин только добавляют смелости покупателям.

На этом фоне подорожала и нефть, которая поднялась к полуторанедельным максимумам. После утреннего рывка Brent отступила, но до конца дня просадка может быть выкуплена, если спрос на риск сохранится. Помимо слабого доллара и растущей нефти, рубль пользуется приближением пика налоговых выплат.

Однако важно помнить, что в более широкой перспективе у доллара есть преимущество, которое не даст валюта сильно просесть в среднесрочной перспективе:

Федрезерв приступил к сворачиванию стимулов и настроен серьезно. К тому же американская экономика чувствует себя увереннее остальных, что также способствует сохранению привлекательности USD.

В ближайшее время пара доллар/рубль будет оставаться в пределах привычного диапазона, и даже в случае тестирования уровня 73 руб. вряд ли подтвердит его утрату и продолжит тянуться к отметке 74 руб., которая остается ближайшим «магнитом» для долларовых быков», — считает эксперт.

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