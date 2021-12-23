Канберра, , 16:16 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 22 декабря раскритиковал премьер-министра Квинсленда Анастейшу Палащук за то, что своими требованиями для приезжающих в штат лиц она создала многокилометровые очереди по всей стране из желающих сдать ЦПР-тесты на COVID-19. Уже на следующий день в ходе общения с журналистами лидер оппозиции Энтони Альбаниз вступился за Палащук, отметив, что в политику с жизнями людей играет наоборот Моррисон, пишет новостной портал News.com.au.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

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«Премьер-министр просто выделяет Квинсленд, как будто штат отличается от Тасмании и Южной Австралии [своим требованием отрицательного результата теста ПЦР при въезде], в то время как правила были почти такими же на протяжении всей этой пандемии … Это всего лишь свидетельствует о том, что премьер-министр играет в политику», — сказал Альбаниз.

Лидер оппозиции также раскритиковал Моррисона за то, что тот призывает людей носить маски, но не делает это обязательным, оставляя это на откуп каждого гражданина. Альбаниз также отметил, что люди не понимают всех запутанных ограничений и вместо этого, просто останутся дома.

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