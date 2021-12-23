Новосибирск, 23 декабря, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 23 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 372 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 379 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 61, 42, 53, 62, 80, 74, 85 лет и двое мужчин в возрасте 78 лет и женщины в возрасте 62, 72, 78, 84, 47, 86, 80 лет. Всего в регионе умерли 4126 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 91 682 случая заражения коронавирусом, в том числе у 10 336 детей; 62 032 пациента полностью выздоровели (+361 за сутки).