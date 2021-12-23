Ульяновск, 23 декабря, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области взят под стражу местный житель, которого подозревают в нападении с топором на знакомую. Потерпевшую удалось спасти, сообщает следственное управление СКР по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топор

Под уголовное преследование попал 52-летний мужчина. Следствие считает, что утром 18 декабря 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире по улице Свердлова в Димитровграде, он несколько раз ударил топором 50-летнюю знакомую. Причиной конфликта стали, как полагает управление, личные неприязненные отношения.

Женщина осталась жива благодаря своевременно оказанной помощи. Мужчина взят под стражу.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Расследование продолжается, устанавливаются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года Заволжском районе Ульяновска конфликт между новым владельцем дома и квартирантом едва не завершился убийством.

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