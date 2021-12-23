Чита, , 12:41 — REGNUM Правительство России направило в Забайкалье и еще девять регионов средства на поддержку больниц, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщает 23 декабря пресс-служба правительстве региона, из 10 миллиардов рублей Забайкальскому краю предусмотрено порядка 149 миллионов рублей.

В больнице Mil.ru

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«Забайкалье в числе 56 регионов страны, которые получат федеральную поддержку. На эти средства будут закуплены необходимые расходные материалы, например, кислород, а также оборудование и средства индивидуальной защиты.

Любая помощь системе здравоохранения сейчас важна, поскольку наши врачи и медицинский персонал по-прежнему работают, что называется, «на пределе», — пояснил первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер.

«На пике заболевания более 20 медицинских организаций оказывали медицинскую помощь пациентам с заболеванием COVID-19, часть организаций были полностью перепрофилированы в моностационары, в некоторых были организованы моноотделения.

Поскольку темпы заболевания постепенно снижаются, мы планомерно сокращаем коечный фонд, однако при необходимости он будет снова оперативно развернут. Сейчас в районах края он составляет 370 мест, по городу Чите — более 1000», — отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 23 декабря 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 94 759 (+229 за минувшие сутки).

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