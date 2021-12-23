Магас, , 12:41 — REGNUM В Ингушетии завершается строительство психоневрологического диспансера. Его возводят в селе Плиево. Долгое время завершить строителсьтво не удавалось по различным причинам, сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Больница Mos.ru

«Это один из шести объектов-долгостроев, которые удалось завершить в текущем году благодаря усилиям властей региона», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Стоимость объекта здравоохранения, который будет оказывать специализированную психиатрическую, психотерапевтическую и социальную помощь, составила 650 тыс. рублей, выделенных из федерального бюджета. В сутки он сможет принимать до 100 посетителей.

Общая площадь здания составляет около 10 тыс. кв. м, он состоит из поликлиники и стационара на 150 коек, в том числе 20 детских.