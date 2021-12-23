Москва, , 12:39 — REGNUM Основная часть траулеров по программе «квоты под киль» будет построена в 2023 году, а завершение нынешнего этапа программы придется на 2025−2026 год. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель генерального директора АО «ОСК» по гражданскому судостроению и развитию рынков Давида Адамия. По его словам, будет обновлено порядка 40% дальневосточного промыслового флота и до 80% флота Северного бассейна.

Рыболовецкий колхоз Алексей Иванов © ИА REGNUM

Судоверфи ОСК строят или уже построили 49 судов для рыболовецкого флота — семь краболовов, 42 больших и средних траулера.

Завод «Янтарь» стал первым предприятием в России, начавшим после 1991 года строительство траулеров. В 2016 году он приступил к строительству трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R для рыболовецкого колхоза имени Ленина (Петропавловск-Камчатский). Два краболова строятся на Хабаровском судостроительном заводе, еще пять краболовных судов на нижегородской верфи «Красное Сормово». На Выборгском судостроительном заводе строятся шесть траулеров, а траулеры «Баренцево море» и «Норвежское море» уже переданы заказчику. Четыре ярусолова-процессора в работе у «Северной верфи», заключен контракт еще на четыре ярусолова и 10 траулеров-процессоров.

«Адмиралтейские верфи» заключили договор на строительство десяти больших морозильных рыболовных траулеров, мощностью свыше 400 тонн продукции в сутки, для работы в Беринговом и Охотском морях.

В августе 2019 года заложено крупнейшее рыболовное судно России — большой морозильный рыболовецкий траулер проекта 5670WSD «Виктор Гаврилов» длиной более 120 м.

«Многие из применяемых на строящихся судах технологий ранее в России не использовались», — подчеркнул Адамия.