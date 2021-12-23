Сидней, Австралия, , 12:43 — REGNUM За последние сутки в крупных мегаполисах Австралии образовались многокилометровые очереди из числа желающих пройти ПЦР-тестирование на COVID-19. В свою очередь, выступая на пресс-конференции 23 декабря в Сиднее, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте, где проблема с очередями стоит особенно остро, призвал граждан не загружать места сдачи тестов просто так, передает телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Перротте отметил, что система QR-кодов действительно работает, а люди, посетившие места распространения коронавируса, получают уведомления. Однако, подчеркнул премьер-министр, бежать к месту сдачи ПЦР-теста сразу не надо. Вместо этого граждане должны ожидать проявления симптомов коронавируса и только после этого, становится в очередь в поликлинике.

«Если вы чувствуете себя плохо, пожалуйста, пройдите ПЦР-тест. Если вы не чувствуете себя плохо, то в тестировании нет необходимости. И это поможет хоть как-то снизить нагрузку на наши центры тестирования по всему штату», — сказал Перротте.

Напомним, что главным виновником создания очередей по всей Австралии назвали премьер-министра Квинсленда Анастейшу Палащук, решение которой раскритиковал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

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