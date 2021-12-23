Москва, 23 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Российский бюджет на ближайшие три года — 2022−2024 гг. — будет социально ориентирован заявил, сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции для журналистов.

JPhotoStyle.com Бюджет

«Бюджет конечно, социальной направленности. Но он нацелен и на развитие. Это вещь абсолютно очевидная», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию.

Читайте также: Путин: рост ВВП в 2021 году ожидается на уровне 4,5%