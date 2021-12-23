Москва, 23 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции выразил надежду, что в 2022 году страна достигнет коллективного иммунитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«К сожалению, у нас, как и во многих других странах, низкий уровень вакцинации населения — например, как в Германии. У нас он 59,4% на вчерашний вечер», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что в России порядка 70 млн человек сделали первую прививку, и «70 с небольшим — два укола».

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"Но этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет под 80%», — подчеркнул глава государства.