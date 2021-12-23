Кемерово, 23 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Закупка 30 тонн мандаринов предназначена для воспитанников детских садов, школ-интернатов и детских домов города Кемерова. Об этом сообщило управление образования администрации муниципалитета.

ejaugsburg Мандарины

Ранее на сайте госзакупок был объявлен тендер на поставку 30 тонн мандаринов. Начальная цена — 3 008 700 рублей. Заказчик — комбинат питания управления образования.

«Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях осуществляется на основании санитарных норм и правил (СанПиН). В соответствии с этими нормами каждый ребёнок ежедневно должен получать 100 граммов фруктов. Число детей в дошкольных образовательных учреждениях города Кемерово составляет 31 000 человек. Таким образом, в неделю необходимо около 15 тонн фруктов, в числе которых и мандарины. По итогам электронного аукциона определится поставщик», — уточнили в городской администрации.

Мандарины в учреждения образования будут поставлены в январе-феврале 2022 года.