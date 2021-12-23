Сидней, Австралия, , 12:42 — REGNUM Несмотря на ранние обещания о том, что Рождество жители австралийского штата Новый Южный Уэльс встретят без новых антикоронавирусных ограничений, новые антирекорды по числу заразившихся коронавирусом, устанавливаемые на протяжении последних дней беспрерывно, не позволили местным властям продолжать оставаться пассивными. О новых ограничениях было объявлено 23 декабря на пресс-конференции с участием премьер-министра штата Доминика Перротте, передает телеканал Nine News.

Осторожно коронавирус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Перротте объявил, что масочный режим в закрытых помещениях в штате будет вновь введен в ночь на 24 декабря. Начиная с полуночи, ношение масок станет обязательным в общественных местах по всему штату.

С 27 декабря будут вновь введены ограничения по заполняемости заведений общественного питания: один человек на два квадратных метра в закрытых помещениях. Оба ограничения будут действовать как минимум до 27 января.

В магазинах розничной торговли вновь будут требовать предъявить на входе QR-код.

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