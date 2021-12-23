Киев, , 12:36 — REGNUM Предположение о том, что газопровод «Северный поток — 2» («СП-2») может быть вообще не запущен в эксплуатацию, высказал глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью агентству РБК-Украина.

Юрий Витренко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще», — сказал он.

Также Витренко высказал мнение, что России стоит «полностью поменять подходы к поставкам газа в Европу, убрать геополитику из этого и потерять возможность использовать газ как оружие» и, к примеру, провести демонополизацию поставок своего природного газа по трубопроводам.

«Тогда газ будет просто продаваться на границе или внутри России, экспортироваться разными компаниями», — добавил глава «Нафтогаза» и назвал это работой по европейским правилам.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что власти Украины разработали план дальнейших юридических шагов, чтобы помешать запуску газопровода «Северный поток — 2».

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