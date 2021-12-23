Канберра, 23 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Австралии Грег Хант обрушился на Энтони Альбаниза, назвав лидера оппозиции безответственным. Он также заявил, что лидер Лейбористов «недостоин» баллотироваться на пост премьер-министра страны, пишет новостной портал News.com.au.

Флаг Австралии

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23 декабря Альбаниз призвал Австралию «извлечь некоторые уроки» других стран, борющихся с «Омикроном», и сократить время ожидания для ревакцинации с пяти месяцев до четырех.

В свою очередь Хант раскритиковал лидера Лейбористов за его комментарии, настаивая на том, что Альбаниз политизирует решение медицинских властей даже в случае вакцинации от COVID-19.

«Совершенно безответственно. Совершенно неуместно. Совершенно недостойно того, кто хочет быть премьер-министром», — заявил министр на пресс-конференции день заявлений лидера оппозиции.