Краснодар, , 12:33 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 540 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 65 детей, сообщили 23 декабря в региональном оперативном штабе. Накануне, 22 декабря, сообщалось о 534 новых заболевших ковидом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи заражения выявлены в 38 муниципалитетах регионов, лидируют по числу суточных заражений Краснодар (196), Новороссийск (32 случая) и Северский район (27).

Всего с начала пандемии на Кубани положительные результаты тестов на коронавирус получили 114 779 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2019. Выписаны с выздоровлением 91 773 жителя, в том числе за последние сутки — 846 человек. Скончались 9 584 пациентов с диагнозом COVID-19.

В ковид-стационарах региона остаются 4 561 человек, 79 пациентов находятся на ИВЛ, шесть пациентов находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.