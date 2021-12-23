Москва, 23 декабря, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Внешний долг России сократился до минимального значения в мире. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и выборы

«При этом международные резервы России достигли 625,5 миллиарда долларов», — отметил Путин

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию.

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