Канберра, , 12:35 — REGNUM 23 декабря многомиллионный план правительства Австралии во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном потерпел фиаско после того, как Верховный суд страны заблокировал контракты по разведке месторождений газа на Северной территории на сумму 15 миллионов долларов США, пишет новостной портал News.com.au.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Судья Верховного суда Джон Гриффитс постановил, что три контракта, курируемые министром природных ресурсов Китом Питтом, для развития программы разведки газа в бассейне Биталу признаны недействительными. Это произошло после долгих месяцев судебных споров между правительственными чиновниками и экоактивистами.

Судья Гриффитс постановил, что контракты «юридически необоснованны», поскольку правительство Моррисона подписало их, пока по ним продолжались судебные разбирательства. Пострадавшей стороной после решения суда стало не только правительство, но и компания Empire Energy.