Минск, , 12:32 — REGNUM Инцидент с гимном Белоруссии перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между финским «Йокеритом» и минским «Динамо» является неуважением по отношению к белорусской стороне. Об этом 23 декабря заявил генеральный директор минского клуба Сергей Сушко.

Игроки минского «Динамо» Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, перед началом матча в Хельсинки произошёл скандал: организаторы не включили гимн Белоруссии, а спустя некоторое время включили гимн Палау — островного государства в Тихом океане. Позже финский клуб извинился и объяснил ошибку техническими проблемами.

«То, что произошло перед самым началом матча в Хельсинки, является неуважением по отношению к игрокам нашей команды, минскому «Динамо» как организации и ко всей стране», — сказал Сушко.

Он добавил, что недавно «Йокерит» прилетал в Минск на матч с «Динамо», и хоккеистам финского клуба был оказан радушный приём и созданы комфортные условия.

Также Сушко выразил надежду, что лига не оставит это происшествие без внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, «Йокерит» в овертайме одержал победу над «Динамо» со счётом 2:1.

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