Ростов-на-Дону, 23 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Депутаты городской думы Ростова-на-Дону единогласно утвердили муниципальный бюджет на 2022 год. Сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко назвал главный финансовый документ историческим.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Здание администрации Ростова-на-Дону

«Бюджет-2022 по праву можно назвать историческим, он будет самым большим за всю историю Ростова и составит 47 млрд рублей. 70% процентов городской казны в будущем году направим в социальную сферу», — написал Логвиненко в Instagram.

Средства будут направлены на развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальную поддержку и социальное обслуживание населения города, поддержку молодежи. В частности, будет повышена зарплата педагогов, введена новая льгота в общественном транспорте.

Доходы бюджета Ростова-на-Дону на 2022 год утверждены в объёме 45 млрд 211,2 млн рублей, расходы запланированы в объёме 47 млрд 44,1 млн рублей. Дефицит составит 1 млрд 832,9 млн рублей.