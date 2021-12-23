Калуга, 23 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 198 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 23 декабря. Днём ранее, 22 декабря, в регионе было зарегистрировано 196 случаев заражения.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 63 тыс. 797 человек, 59 тыс. 753 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 167 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.