Токио, 23 декабря 2021, 12:31 — REGNUM Южнокорейский бойз-бенд BTS стал первой «зарубежной группой», возглавившей ежегодный рейтинг японского музыкального чарта Oricon. Об этом сообщает The Korea Herald.
Согласно опубликованным данным, альбом «BTS, The Best», выпущенный для японского рынка в июне 2021 года, за год был продан в количестве 993 тыс. копий. Данный альбом возглавил список альбомов, продаваемых в Японии.
Отметим, что в 1984 году рейтинг возглавил Майкл Джексон с альбомом «Thriller».
Участники группы BTS также стали первыми за последние 37 лет «зарубежными исполнителями», занявшими первые строчки японского чарта.
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