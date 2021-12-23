Токио, 23 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Южнокорейский бойз-бенд BTS стал первой «зарубежной группой», возглавившей ежегодный рейтинг японского музыкального чарта Oricon. Об этом сообщает The Korea Herald.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

Согласно опубликованным данным, альбом «BTS, The Best», выпущенный для японского рынка в июне 2021 года, за год был продан в количестве 993 тыс. копий. Данный альбом возглавил список альбомов, продаваемых в Японии.

Отметим, что в 1984 году рейтинг возглавил Майкл Джексон с альбомом «Thriller».

Участники группы BTS также стали первыми за последние 37 лет «зарубежными исполнителями», занявшими первые строчки японского чарта.

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