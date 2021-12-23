Грозный, , 12:31 — REGNUM Из Чечни будут запущены прямые авиарейсы в город Джидда в Королевстве Саудовская Аравия. Перелеты будет выполнять авиакомпания «ЮТэйр» (Utair), сообщила пресс-служба компании. Первый рейс по маршруту Грозный — Джидда запланирован на 25 декабря.

Компания-перевозчик для него подготовила самолет Boeing-737−800, рассчитанный на 186 пассажиров. Перелеты будут совершаться по субботам, вылет из Грозного состоится в 14:40, из Джидды — в 21:00.

Напомним, Джидда — второй по величине город в Саудовской Аравии, его считают экономической столицей страны. Интерес к нему связан в том числе и с совершением хаджа по святым для мусульман местам.

Рейс из Грозного в Саудовскую Аравию станет третьим международным направлением, выполняемым из аэропорта Грозный. Ранее были уже запущены регулярные рейсы в Турцию и ОАЭ.