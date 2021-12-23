Москва, , 12:29 — REGNUM Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в России в 2021 году ожидается на уровне 4,5%. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас ВВП России составляет 4,6%. Рост реальных доходов граждан составит 3,3% в среднем в 2021 году», — сказал Путин.

При этом, по его словам, международные резервы РФ достигли $625,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию.