Эль-Хасака, Сирия, , 12:32 — REGNUM Военные США доставили очередную партию военных грузов на одну из своих баз в Сирии. Об этом 23 декабря сообщает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на местный источник.

Армия США в боевых условиях

По данным журналистов, конвой с материально-техническим имуществом, боеприпасами и военной техникой прибыл на территорию Сирии со стороны Ирака.

«Колонна, состоящая из более чем 34 грузовиков, груженных военными и материально-техническими средствами, въехала через незаконный пограничных переход Аль-Валид, чтобы поддержать американские оккупационные силы в районе города Рмейлан и в других районах провинции Хасака», — сообщил источник.

Напомним, контингент армии США в Сирии действует на территории страны незаконно.