Кабул, , 12:27 — REGNUM Многие женщины в Мазари-Шарифе, которые являются единственными кормильцами своих семей, выходят из дома рано утром в поисках работы, но чаще всего возвращаются с пустыми руками, не найдя занятости. Рост цен на продукты питания и топливо является для них серьезнейшей проблемой и они призывают агентства по оказанию помощи облегчить их участь, пишет «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Рукия — пожилая женщина, ищущая работу. После просьбы рассказать о своей жизни, на её глаза навернулись слезы: «Разве это жизнь, что я могу вам об этом рассказать?»

Рукия пережила трудные дни. Она говорит, что несколько месяцев назад двое ее молодых сыновей, один из которых недавно женился, были убиты неизвестными боевиками, и с тех пор она сталкивается с жизненными проблемами.

«Мой муж стар и слаб и не может работать, — рассказала она. — Я приезжаю сюда каждый день в поисках работы, но чаще всего не могу найти ее и иду домой с пустыми руками. Если домой приходят гости, у меня нет обогревателя, у меня нет хлеба и даже нет стакана чая. Мне стыдно перед гостями».

Сафия (псевдоним) — женщина средних лет, которой сегодня повезло. Ее наняли на уборку урожая за 120 афгани в день. Сафия критикует отсутствие помощи со стороны гуманитарных организаций самым нуждающимся и говорит: «В эти зимние дни с утренней молитвы до вечерней я работаю на мокрых полях, чтобы принести домой кусок хлеба. Если бы я получала такую же помощь от ООН, я бы сидела дома».

Каждая из женщин, ищущих работу на улицах Мазари-Шарифа, сталкивается с серьезными жизненными проблемами. Бадамгуль (псевдоним) — еще одна женщина средних лет, муж которой глух, а 16-летний сын парализован и не может работать.

«Я единственный кормилец в доме, — рассказала она. — Мне некому помочь. Цены очень высоки. Работаю с утра до ночи, до сих пор не заработала хотя бы на литр топлива. Я не знаю, что делать. Люди, у которых есть средства, пожалуйста, помогите нам».

Землевладельцы, которые нанимают женщин на работу, заявляют, что нанимают четыре-пять женщин в день, чтобы они очищали землю от сорняков. Мохаммад Хафиз, землевладелец из провинции Балх, критикует отсутствие рынка для сельскохозяйственной продукции. По его словам, это привело к снижению заработной платы рабочих, и они не могут платить рабочим более 120 афгани в день.

После того как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили страну, бедность и безработица достигли рекордного уровня. Ряд международных организаций предупреждают, что может возникнуть гуманитарный кризис, если ситуация в Афганистане не будет решена немедленно. Согласно последнему исследованию Всемирной продовольственной программы, около 98% афганцев не получают достаточно еды и лишь два процента афганцев имеют доступ к достаточному питанию.