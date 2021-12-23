Чебоксары, 23 декабря, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Чувашии ещё один суд принял решение по делу между УФАС и региональным оператором по обращению с отходами. Предметом спора стало определение стоимости услуг за вывоз мусора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чувашского УФАС.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мусор

Речь идёт о транспортировании твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Антимонопольщики считают, что региональный оператор определял цену за вывоз мусора в нарушение установленного законодательством порядка.

«Цена договора, не определённая на торгах в соответствии с требованиями действующего законодательства, может привести к завышению стоимости услуг по транспортированию ТКО и к увеличению тарифа регионального оператора, что нарушает права потребителей», — пояснила начальник отдела Чувашского УФАС Анна Шевченко.

2 июля 2021 года комиссия УФАС привлекла должностное лицо ООО «МВК «Экоцентр» к ответственности по признакам нарушения п. 10 ч. 1 ст. 10 федерального закона о защите конкуренции («Нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования»).

Данное решение антимонопольной службы было обжаловано в суде. В ведомстве отмечают, что Верховный суд Чувашии, как и суд первой инстанции, признал законность постановления УФАС в отношении должностного лица «МВК «Экоцентра».

Как сообщало ИА REGNUM, общество «МВК «Экоцентр» является региональным оператором по обращению ТКО на территории Чувашии. Он приступил к своей работе в октябре 2018 года и отвечает за весь цикл обращения с мусором.

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