Москва, 23 декабря, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Дизайнер Артемий Лебедев должен прибыть к следователям для беседы о его публикациях в интернете, касающихся святых мощей. Об этом сам Лебедев написал 23 декабря в телеграм-канале.

Kalan Артемий Лебедев в 2008 году

Ранее Лебедев, также известный как блогер, предприниматель и основатель студии своего имени, раскритиковал в нецензурных выражениях людей, которые поклоняются мощам святых, в том числе Сергия Радонежского. Также он раскритиковал людей за «желание поклониться мёртвому менеджеру», то есть почтить память таких лидеров как Владимир Ленин, Ким Ир Сен или Мао Цзедун.

Лебедев разместил в телеграм-канале копию вызова в Следственный комитет. В повестке говорится, что блогер опубликовал в Сети «нецензурные высказывания о святых мощах».

«Вам необходимо явиться для дачи объяснений в следственный отдел», — говорится в тексте документа от следователя.

Лебедев раскритиковал ведомство за вызов, также используя непечатные выражения.