Бухарест, 23 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Полиция города Петра-Нямц (северо-восток Румынии) задержала мужчину, который подозревается в хищении 22 декабря из местного православного монастыря большую партию новогодних подарков, предназначенных для детей-сирот. Об этом 23 декабря сообщило Румынское телевидение.

BNews.kz Задержанный

Особенность кражи заключалась в том, что инцидент произошел в так называемой «обители Крэчуна» (румынского Деда Мороза) — традиционном здании, где хранятся заранее приобретенные подарочные наборы от сказочного героя.

Согласно официальной информации, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили личность и место проживания подозреваемого. Предполагается, что незадолго до этого подозреваемый совершил несколько подобных краж.

В настоящее время 37-летний мужчина задержан. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Большинство подарков возвращены в монастырь, завтра они будут торжественно вручены детям от имени Крэчуна.