Сухум, 23 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Следователи прокуратуры Сухума возбудили уголовное дело в связи беспорядками, которые произошли в столице Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Сухум. Абхазия

Протестный митинг, организованный в Сухуме оппозиционными партиями вечером 21 декабря, ночью продолжился беспорядками. Группа протестующих пыталась прорваться в администрацию президента. Правоохранители смогли сдержать активистов.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, а также установление суммы ущерба и всех обстоятельств имевших место событий», — отметили в прокуратуре.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по нескольким статьям. Они предусматривают организацию массовых беспорядков и участие в них, а также применение насилия в отношении представителей власти.

Напомним, оппозиция Абхазии выражает недовольство разразившимся в республике энергетическим кризисом и заявлением президента Абхазии Аслана Бжании, что нужно разрешить иностранцам покупать в Абхазии недвижимость, чтобы они инвестировали в энергосети и помогли решить эту проблему. Также возмущение вызвали слова президента о необходимости предоставить России участок под военную базу и таким образом, как сказал Бжания, «поделиться суверенитетом».