Омск, 23 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки скончались девять пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 23 декабря в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский работник в защитном костюме в ковидном госпитале

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Жертвами коронавирусной инфекции в Омской области за весь период пандемии стали уже 3086 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе подтверждено 456 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 991 человек.