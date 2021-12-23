Новосибирск, 23 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Жители Новосибирской области смогут сделать прививку от коронавируса и в предстоящие праздничные дни. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Yarregion.ru Вакцинация от коронавируса

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«В ближайшее время мы подготовим полный план работы медицинских организаций по всем направлениям в предстоящие праздничные дни. Это касается и неотложной, и плановой амбулаторной медицинской помощи, вакцинации», — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По официальным данным, в настоящее время однократно вакцинированы уже более 1 млн 355 тысяч новосибирцев, завершили полный курс вакцинации — более 1 млн 247 тысяч человек. За последние сутки прививку обоими компонентами сделали более 13,5 тысяч человек. На складах находится более 467 тысяч доз различных вакцин. Новые партии продолжают поступать.