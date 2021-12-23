Брюссель, 23 декабря 2021, 12:23 — REGNUM Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что любые реальные дискуссии о безопасности в Европе должны основываться на укреплении обязательств в рамках ОБСЕ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном предложения России по гарантиям безопасности.
В ходе разговора стороны согласились с тем, что последующие переговоры с Россией по вопросам европейской безопасности должны проходить при участии Евросоюза.
Читайте также: Предложения России по гарантиям безопасности обсудили Боррель и Блинкен