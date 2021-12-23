Боррель заявил о необходимости укрепления договоренностей по безопасности
Брюссель, 23 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что любые реальные дискуссии о безопасности в Европе должны основываться на укреплении обязательств в рамках ОБСЕ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Жозеп Боррель
«Любые реальные дискуссии по безопасности в Европе должны основываться на укреплении обязательств в рамках ОБСЕ — реальных основах европейской безопасности, а не вести к их разрушению», — написал он в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном предложения России по гарантиям безопасности.
В ходе разговора стороны согласились с тем, что последующие переговоры с Россией по вопросам европейской безопасности должны проходить при участии Евросоюза.
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