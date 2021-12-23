Казань, , 12:23 — REGNUM В Татарии за сутки привили против новой коронавирусной инфекции чуть больше 4 тыс. человек. Об этом 23 декабря сообщает республиканский минздрав.

Вакцинация Zdrav.khv.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Всего в регионе вакцинацию от COVID-19 на сегодняшний день прошли 2 млн 271 тыс. 142 человека, за сутки прививку сделали 4002 жителя. Оба компонента антиковидных вакцин поставили 1 млн 859 тыс. 785 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от коронавирусной инфекции не рекомендуется, поскольку в указанной возрастной группе мало случаев с тяжелыми формами течения COVID-19.

Читайте также: ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от COVID-19

Читайте также: В Татарии за сутки выявили 99 случаев заражения коронавирусом